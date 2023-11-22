22 ноября, 18:11

Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Подмосковья откроется 29 ноября

Участие в мероприятии также примут специалисты из Франции, Германии, Италии, Португалии, США, Китая, Малайзии, Мексики, Монголии, Болгарии, Чехии, Хорватии, Камеруна, всех странах СНГ и других государств

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. VII съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области "Достижения современной медицины - жителям Подмосковья" пройдет 29-30 ноября в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского. Участие в мероприятии также примут специалисты из других стран, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В съезде примут участие врачи терапевты, кардиологи, пульмонологи, врачи общей практики, фтизиатры, гастроэнтерологи, гематологи, эндокринологи, врачи скорой помощи, отоларингологи, стоматологи, гинекологи, инфекционисты, ординаторы и студенты медицинских вузов из Подмосковья и других регионов (Тульской, Томской, Челябинской, Ульяновской и Сахалинской областей, Ставропольского края и Якутии). А также доктора, практикующие в 28 странах: Франции, Германии, Италии, Португалии, США, Китае, Малайзии, Мексике, Монголии, Болгарии, Чехии, Хорватии, Камеруне, всех странах СНГ и так далее", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что всего в съезде "Достижения современной медицины - жителям Подмосковья" примут участие более 3 тыс. человек, из них порядка 850 - очно, 2,5 тыс. - по видеосвязи.

Отмечается, что форум состоится 29-30 ноября в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского в рамках губернаторской программы "Здоровье Подмосковья". В рамках съезда пройдут пленарные заседания, посвященные актуальной информации о результатах медицинских исследований, возможностям новых методов диагностики и лечения заболеваний, всероссийским и международным клиническим рекомендациям, обмену практическим опытом и продвижению ценностей здорового образа жизни. Помимо этого, участников ждут мастер-классы, круглые столы и дискуссии. Все конструктивные идеи и предложения будут предложены для внедрения в медицинскую практику. 

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