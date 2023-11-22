22 ноября, 18:10

В Гидрометцентре сообщили о снегопадах и метелях в Москве 23 ноября после 15:00

Прогнозируются снег, местами умеренный, ветер до 15 м/с, метель местами, гололедица

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Погода в Москве начнет ухудшаться после 15:00-16:00 часов 23 ноября. Прогнозируются снегопады и метели с порывами ветра до 15 м/ с, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во второй половине дня в четверг, после 15:00-16:00 часов, прогнозируются снег, местами умеренный, ветер до 15 м/с, метель местами, гололедица", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такую погоду обусловит глубокий циклон. "В четверг он будет приближаться к столице, поэтому будет смена циркуляции. Затем он уже сядет на Москву, как говорят метеорологи", - отметил Вильфанд.

В пятницу снег продолжит идти в столице, но ветер утихнет. Ожидается, что к выходным высота снежного покрова достигнет 5-10 см. "Скорее всего, это будет уже постоянный снежный покров. Условий для его таяния пока что нет", - отметил метеоролог. 

Теги:
РоссияВильфанд, Роман МенделевичМосква
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