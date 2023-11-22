В Оренбургской области объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра

В МЧС рекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, не прятаться у остановок и рекламных щитов

ТАСС, 22 ноября. Штормовое предупреждение объявили в Оренбургской области из-за усиления порывов ветра до 26 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

"В ближайшие 3-5 часов с сохранением до конца 23 ноября местами по области - преимущественно в восточных районах - ожидается сильный ветер - порывы 25-26 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, в управлении предупредили, что 23 ноября в большинстве районов ожидается резкое понижение температуры воздуха на 10 градусов и более, ночью в отдельных районах пойдет сильный снег. Также прогнозируется метель: ночью - преимущественно в западных районах, днем - в восточных и северных районах.

В МЧС рекомендовали при метели и сильном ветре воздержаться от поездок на личном транспорте, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, мостов и линий электропередачи, не прятаться у остановок и рекламных щитов.