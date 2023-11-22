Все участники финала "Большой перемены" для студентов СПО получили денежные призы

На финал в Нижний Новгород приехали 600 человек из всех 89 регионов России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноября. /ТАСС/. Новшеством прошедшего в Нижнем Новгороде финала всероссийского конкурса "Большая перемена" для студентов образовательных организаций среднего профессионального образования (СПО) стало то, что всех участников наградили денежными призами, рассказала журналистам генеральный директор АНО "Большая перемена" Наталия Мандрова.

На финал в Нижний Новгород приехали 600 человек из всех 89 регионов России. "В этом году особенность финала заключается в том, что все участники являются победителями. Либо победителями первой степени, либо они являются призерами. 150 человек выпускных курсов получают по 1 млн рублей и еще 150 человек - по 200 тысяч рублей. Очень хорошие деньги для ребят", - сказала Мандрова.

Также в этом году наградили победителей и призеров среди студентов младших курсов и учреждения СПО, которые подготовили наибольшее количество активных участников "Большой перемены".

В четвертом сезоне участие в конкурсе приняли почти 1 млн человек. В отличие от традиционных предметных олимпиад в "Большой перемене" оценивается не академическая успеваемость, а навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире: умение работать в команде, находить нестандартные решения в сложных ситуациях, творческое мышление и организаторские способности.

Конкурс проходил по 12 так называемым вызовам, среди которых наука и технологии, журналистика и новые медиа, добровольчество, экология, молодежное предпринимательство и другие. Выигранные средства победители могут направить на образование или запуск стартапа.

Конкурс "Большая перемена" является флагманским проектом "Движения первых". Соорганизатором проекта выступает Росмолодежь. Конкурс входит в линейку президентской платформы "Россия - страна возможностей". "Большая перемена" проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.