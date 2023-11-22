22 ноября, 18:47
Палестино-израильский конфликт

ООН не будет проводить расследование в "Аш-Шифе" в период гумпаузы

Редактор Би-би-си Джереми Боуэн ранее опубликовал материал, в котором подверг сомнению наличие у ЦАХАЛ доказательств того, что в больнице располагался штаб ХАМАС

ООН, 22 ноября. /ТАСС/. Ситуация на земле не позволит провести расследование по больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа в период гуманитарной паузы. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

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"Не думаю, что условия на земле позволят провести расследование", - сказал он в ответ на вопрос корреспондента ТАСС о том, намерена ли всемирная организация воспользоваться гуманитарной паузой, чтобы провести расследование по ситуации с "Аш-Шифой".

Армия обороны Израиля начала утром 15 ноября штурм больницы "Аш-Шифа", где, по данным военных, располагался основной командный штаб движения ХАМАС. ЦАХАЛ заявил, что под зданием больницы есть несколько подземных комплексов и туннель, где могут укрываться около 200 радикалов и содержатся заложники, похищенные 7 октября. По убеждению израильских военных ХАМАС использовал больницу в военных целях по меньшей мере с 2007 года.

На прошлой неделе редактор Би-би-си Джереми Боуэн опубликовал материал, в котором подверг сомнению наличие у ЦАХАЛ доказательств того, что в больнице "Аш-Шифа" располагался штаб ХАМАС. Кроме того, он указал, что журналисты не могут свободно перемещаться по сектору Газа, а те из них, кто находится там, вынуждены работать под наблюдением израильских военных.

На этой неделе ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет. В свою очередь канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство одобрило план по возвращению не менее 50 заложников и введению гуманитарной паузы на четыре дня. После ее завершения армия еврейского государства возобновит операцию в анклаве. За освобождение еще десяти заложников Израиль будет на день прекращать боевые действия, отметили в канцелярии Нетаньяху. По данным израильской стороны, в плену у боевиков находятся более 200 человек. 

Теги:
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