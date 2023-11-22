Новгород восстановит 10 объектов в подшефных районах Запорожья в 2024 году

Губернатор региона Андрей Никитин сообщил, что задача регионов-шефов состоит в помощи местным властям в восстановлении мирной жизни

КАМЕНКА-ДНЕПРОВСКАЯ /Запорожская область/, 22 ноября. / ТАСС/. Новгородская область в 2024 году планирует восстановить около 10 объектов социальной и инженерной инфраструктуры в городе Энергодаре и Каменско-Днепровском районе Запорожской области. Об этом сообщил журналистам губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время рабочей поездки в подшефные районы Запорожской области.

"Планы на 2024 год есть, они все согласованы и с правительством Запорожской области, и главами Каменки-Днепровской и города Энергодара: это ремонты, помощь в организации теплоснабжения, вопросы, связанные с развитием школьного и дополнительного образования. <...> Около 10 объектов, по факту будут возникать ситуации, которые потребуют оперативной помощи. Мы понимаем, что где-то была надежда, что котел отопления еще поживет, но его надо будет привести и поменять в какой-то школе", - сказал губернатор, отвечая на вопрос ТАСС.

Никитин добавил, что задача регионов-шефов, в том числе Новгородской области, - помогать местным властям в восстановлении мирной жизни, "чтобы несмотря на все сложности прифронтовой территории, у людей была более-менее комфортная жизнь, дети учились в школе, занимались дополнительно".

"Хотел бы сказать слова благодарности жителям Новгородской области, ее руководству за поддержку, это связано и с социальными проектами - организованный отдых детей, помощь в ремонте социальной и инженерной инфраструктуры. Очень много сделано в Каменско-Днепровском районе и Энергодаре: пять школ в этом году отремонтировано, детский садик, водопроводные сети в двух больницах, котельная в школе в Великой Белозерке. Вы вносите очень весомую лепту в становление мирной жизни", - поблагодарил новгородского губернатора глава правительства Запорожской области Антон Кольцов.

В октябре заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области Олег Рябчук сообщил, что регионы-шефы, оказывающие шефскую помощь Запорожской области, завершили ремонтно-восстановительные работы на 107 объектах региона из 166 запланированных на 2023 год. При этом полностью выполнили работы на тот момент Пензенская и Новгородская области.