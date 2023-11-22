Аэропорт Перми закрыли на прием и отправление самолетов из-за непогоды

Это второе за сутки закрытие воздушного порат из-за погодных условий

ПЕРМЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Большое Савино закрыт на прием и отправление самолетов из-за непрекращающихся переохлажденных осадков. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"Аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление воздушных судов. В связи с непрекращающимися переохлажденными осадками аэродромной службе не удается добиться необходимого коэффициента сцепления для безопасного выполнения процедур взлета и посадки", - говорится в сообщении пресс-службы Большого Савино.

В настоящее время рейсы СУ-1204 из Москвы и ZF-4164 из Пхукета перенаправлены в Кольцово (Екатеринбург), рейс ЕО-1106 из Минска совершил посадку в Казани. Также на вылет задерживаются рейсы в Москву, Минеральные Воды, Бугульму и Пхукет.

В аэропорту отметили, что все службы, отвечающие за содержание полосы, а также за безопасность полетов, переведены в усиленный режим работы. "Для приведения взлетно-посадочной полосы в нормативное состояние дневная смена аэродромной службы отработала более 22 тонн жидкого и 7 тонн сухого реагента соответственно", - добавили в Большом Савино.

Это второе за сутки закрытие аэропорта Перми из-за погодных условий. Минувшей ночью аэродром Большое Савино также был закрыт на прием и отправление воздушных судов. Причиной ограничения работы взлетно-посадочной полосы стал переохлажденный дождь при температуре минус 4 градуса. Днем 22 ноября погодные условия стабилизировались, аэропорт Большое Савино работал в штатном режиме.