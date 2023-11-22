22 ноября, 18:34

В Дзержинском завершат капремонт взрослой поликлиники осенью 2024 года

В настоящее время готовность объекта составляет 40%

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Работы по капитальному ремонту взрослой поликлиники в Дзержинском планируется завершить к октябрю 2024 года, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Это здание было построено почти полвека назад, и нужно было привести его в порядок. Обновленная поликлиника начнет работать в октябре следующего года. И хотя на время ремонта потоки пациентов перераспределены между другими учреждениями и подразделениями больницы, мы понимаем, что жители округа ждут открытия с большим нетерпением. Поэтому мы должны уложиться в сроки, а при возможности идти с опережением графика с сохранением качества работ", - привели в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Он добавил, что в Подмосковье ведется большая работа по модернизации объектов здравоохранения. Так, с начала года в регионе открыли 11 поликлиник, 2 ФАПа и 2 офиса врача общей практики. "Это и большие поликлиники в Домодедове, Одинцове, Люберцах, и поликлиника на 150 посещений в Удельном. До конца года планируем закончить строительство еще двух поликлиник и станции скорой помощи в Богородском. Помимо этого, сейчас завершаем капремонт 25 учреждений здравоохранения, на следующий год планируем капремонт еще 42 объектов", - рассказал Воробьев.

В пресс-службе уточнили, что в поликлинике в Дзержинском заменят инженерные системы, лифты, перекрытия, усилят фундамент, оконные и дверные проемы. В настоящее время готовность объекта составляет 40%. 

Теги:
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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