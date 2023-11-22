22 ноября, 20:28

Новгородская область поддержит создание агроклассов в школах Запорожской области

Губернатор области Андрей Никитин сообщил, что регион является одним из лидеров по овощным культурам

КАМЕНКА-ДНЕПРОВСКАЯ /Запорожская область/, 22 ноября. / ТАСС/. Новгородская область окажет помощь школам подшефных районов Запорожской области в открытии профильных аграрных классов. Об этом сообщил журналистам губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время рабочей поездки в Запорожскую область.

"Запрос на это точно есть, поскольку район аграрный, один из лидеров по овощным культурам - по помидорам, огурцам, по фруктам. Важно, чтобы был партнер со стороны производителей, чтобы дети занимались реальными проектами, реальными задачами, если такой партнер будет найден, мы окажем содействие", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Сегодня Никитин пообщался с учениками школы № 2 города Энергодара, где в рамках шефской помощи был проведен ремонт, и с учащимися IT-классов средней школы "Скифия" в Каменке-Днепровской, организованных при поддержке Новгородской области. Он рассказал о возможностях получения среднего специального и высшего образования в Великом Новгороде. "В феврале приедет делегация из Новгородского государственного университета сюда, они встретятся со школьниками, выпускниками и расскажут им о своих программах и проектах", - отметил Никитин.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме правительство Новгородской области и администрация губернатора и правительства Запорожской области заключили соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. С марта 2023 года за правительством Новгородской области закреплены город Энергодар и Каменско-Днепровский муниципальный округ. 

Теги:
РоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская областьЗапорожская область
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