22 ноября, 19:20

В регионах на юге России прогнозируют дожди с мокрым снегом

Речь идет о Крыме, Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской и Астраханской областях и Калмыкии

ТАСС, 22 ноября. Синоптики предупредили жителей регионов юга России о дождях с мокрым снегом в ночь на четверг. Речь идет о Крыме, Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской и Астраханской областях, а также Калмыкии, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Глубокий и обширный циклон движется в Европейскую Россию от берегов Гренландии. В Крыму ночью очень сильные осадки (дождь, мокрый снег), ветер 17-22 м/с. В Краснодарском крае - очень сильные осадки (дождь, мокрый снег, снег), на юге края - сильный дождь с грозой, ветер 20-23 м/с. В Ростовской области, Адыгее ночью - сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь). В Астраханской области - сильный снег", - говорится в сообщении.

В Запорожской, Херсонской областях ночью и утром в четверг также прогнозируют осадки. В Запорожской области - очень сильные, дождь, мокрый снег и снег. Ожидается сильный гололед и налипание мокрого снега. 

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Россия
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