22 ноября, 19:25

В честь 300-летия СПбГУ в Петербурге зажгут факелы на Ростральных колоннах

В Смольном отметили, что в праздновании Дня города в мае 2024 года университет примет участие в качестве отдельной площадки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Факелы на Ростральных колоннах зажгут 8 февраля в Петербурге в честь 300-летия со дня основания Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"В день 300-летия основания вуза - 8 февраля 2024 года - на Ростральных колоннах будут зажжены факелы. Дворцовый мост украсят флаги университета, а общественный транспорт - его символика. На новых туристических картах появятся здания университета, вблизи них будут размещены тематические и исторические материалы", - привели слова губернатора в пресс-службе.

В Смольном также добавили, что в праздновании Дня города в мае 2024 года университет примет участие в качестве отдельной площадки. Знаменитый праздник выпускников "Алые паруса" также посвятят юбилеям СПбГУ и Российской Академии наук.

Кроме того, Александр Беглов сообщил, что со следующего года размер всех научных премий будет увеличен с 300 до 500 тыс. рублей. Также вырастет размер выплачиваемых городом стипендий, грантов, субсидий и премий в научно-образовательной сфере.

В городском бюджете на реализацию этого проекта заложено порядка 80 млрд рублей. Предложение СПбГУ о размещении единого университетского городка и технологической долины в Пушкинском районе учтено в проекте изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга. Также в нем предусмотрено создание улично-дорожной сети для связи кампуса с существующими магистралями. На первом этапе строительства запланировано возведение учебных и учебно-лабораторных корпусов, спортивного центра, библиотеки, академической гимназии и общежития.

Подготовка к 300-летию вуза, проект строительства кампуса и инновационного научно-производственного центра университета "Невская дельта" стали главными темами заседания Попечительского совета СПБГУ, которое провел заместитель председателя Совета безопасности РФ выпускник СПбГУ Дмитрий Медведев, в нем также приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор города Александр Беглов. 

Теги:
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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