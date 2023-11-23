Более 60 млн россиян прошли диспансеризацию в 2023 году

Охват граждан профилактическими мероприятиями по отношению к численности населения России составил 41,4%, говорится в аналитической записке Счетной палаты

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры за период с января по сентябрь 2023 года прошли 60,6 млн россиян, что на 69,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения бюджета ФОМС за январь - сентябрь 2023 года.

"Анализ оперативных данных, представленных ФОМС, показал, что на 1 октября 2023 года численность лиц, прошедших профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, составляет 60 652 393 человека, что на 24 812 290 человек, или на 69,2%, больше показателя по итогам 9 месяцев 2022 года (35 840 103 человека)", - говорится в документе.

Согласно документу, охват граждан указанными профилактическими мероприятиями по отношению к численности населения РФ составил 41,4%, а по отношению к застрахованным по ОМС - 42,1%. "При этом с целью равномерного выполнения установленных в национальном проекте "Здравоохранение" целевых показателей расчетное значение фактического охвата граждан профилактическими мероприятиями по итогам 9 месяцев 2023 года должно составить 44,8%", - отмечается в записке.

В документе также указано, что к концу 2023 года целевой показатель по проценту охвата граждан профилактическими осмотрами должен составить 59,7%.