22 ноября, 21:20

В Гидрометцентре сообщили о потеплении в Московском регионе

Температура воздуха начнет повышаться 24 ноября, рассказал научный руководитель учреждения Роман Вильфанд

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Потепление ожидается в столичном регионе с 24 ноября. Наиболее теплым днем станет понедельник, но затем вновь похолодает, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода начнет меняться в четверг, а в пятницу температура начнет повышаться. Днем будет уже минус 2-4 градусов в столице и минус 1-6 градусов по области, то есть потеплеет примерно на 4 градуса", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в субботу днем в регионе ожидается от минус 2 до 0 градусов, в воскресенье температура немного понизится - до минус 1-6 градусов.

"Наиболее теплым днем станет понедельник, когда воздух прогреется до минус 3 - плюс 2 градусов. Такой температурной фон как раз близок к норме - по климату должно быть около 0 градусов. После понедельника - опять понижение температуры, но сильных морозов не ожидаем", - отметил метеоролог. 

Теги:
РоссияВильфанд, Роман МенделевичКлиматМосква
© Информационное агентство ТАСС
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