22 ноября, 23:17

Маск анонсировал начало продаж электропикапа Cybertruck в Северной Америке

AP Photo/ Ringo H.W. Chiu
© AP Photo/ Ringo H.W. Chiu

Cybertruck уже на пути в магазины, сообщил владелец Tesla

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Илон Маск анонсировал начало продаж электропикапа Cybertruck компании Tesla в Северной Америке спустя четыре года после презентации прототипа.

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"Cybertruck уже на пути в магазины Tesla в Северной Америке", - написал он в среду на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

В июле Tesla собрала первый серийный пикап Cybertruck на заводе в штате Техас.

Впервые Tesla продемонстрировала Cybertruck в 2019 году, тогда планировалось, что электропикап поступит в серийное производство в 2021 году, а начальная цена за автомобиль составит порядка $40 тыс. В январе 2022 года Маск назвал нехватку комплектующих в качестве причины переноса запуска производства Cybertruck на 2023 год. По заверениям компании, пикап сможет перевозить более 1,5 тонны грузов, разгоняться до 96 км/ч за 2,9 секунды и проезжать до 800 км на одном заряде батареи. 

Теги:
СШАМаск, Илон
© Информационное агентство ТАСС
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