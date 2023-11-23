Мадуро заявил, что венесуэльские футболисты столкнулись с ксенофобией перуанской олигархии

Президент Боливарианской Республики также осудил перуанские власти за нападки на венесуэльцев, которые живут и работают в Перу

КАРАКАС, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро Венесуэлы осудил агрессивные действия перуанских властей и полиции против венесуэльских футболистов после окончания отборочного матча чемпионата мира по футболу между сборными командами Перу и Венесуэлы. "Ксенофобия расистской олигархии Перу обрушилась на нашу благородную национальную сборную по футболу", - заявил в среду Мадуро на встрече с кадетами, которая транслировалась телеканалом Venezolana de Televisión.

"Венесуэла поднимает свой голос против ксенофобии, насилия, агрессии в отношении нашей благородной сборной по футболу", - отметил президент. Он указал, что "перуанская олигархия напала на благородную игру в футбол, где мы преподнесли им урок качества футбола, завершив матч вничью, они находятся в конце таблицы, а мы на четвертом месте", которое гарантирует выход в финал чемпионата мира по футболу. Президент также осудил нападки властей на венесуэльцев, которые живут и работают в Перу.

Перуанские полицейские грубо нападали на венесуэльских игроков, которые после завершения матча пытались отдать свои футболки болельщикам. Перед началом игры полиция проводила за пределами стадиона операцию миграционного контроля, а местные журналисты оскорбляли венесуэльских болельщиц. Южноамериканская конфедерация футбола должна обеспечить необходимые условия "для наших спортсменов, долой ксенофобию и сексистские высказывания о наших женщинах в Перу", - заявил председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес.

Венесуэльская сборная не смогла во вторник вылететь в Каракас из-за запрета компанией PetroPeru, которая придерживается американских санкций, заправлять и предоставлять наземное обслуживание самолетам, зарегистрированным в Венесуэле. "Только после подачи официальной жалобы и дипломатических действий самолет по указанию правительства Перу был заправлен топливом" и направился в Венесуэлу, - сообщил в среду министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).