23 ноября, 00:04
Военная операция на Украине

Минобороны показало кадры оказания медпомощи солдатам военными врачами ЗВО

© Минобороны России/ ТАСС

Как сообщили в ведомстве, чаще всего в медпункты попадают с осколочными ранениями

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Госпитали и медицинские пункты, развернутые для оказания помощи военнослужащим и пострадавшим мирным жителям на купянском направлении, оснащены всем необходимым оборудованием и расходными материалами. Об этом ТАСС сообщил начальник отделения анестезиологии и реанимации узлового терапевтического госпиталя группировки "Запад" Антон.

"Это "расходка", которую мы ежедневно используем при поступлении пациентов, - катетеры, фильтры, все одноразовое. Пациенты у нас чаще всего строго лежачие, все [процедуры] происходят в пределах кровати. Не испытываем никаких трудностей с расходниками, все в достатке, все есть. Ежедневно все используется", - рассказал Антон.

Как сообщили ТАСС в Минобороны РФ, бойцы с передовой поступают в медицинские пункты, в основном, с осколочными ранениями. "Медики не скрывают, есть и тяжелые пациенты. Но военные врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь каждого и каждого поставить на ноги. <…> Сразу после доставки в медицинский пункт военнослужащих с осколочными ранениями у медиков начинается самая сложная работа. Ведь на кону - жизни ребят, и трудиться приходится сутками напролет без перерыва на сон", - отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что военные врачи на передовой стабилизируют даже тяжелораненых и сопровождают их на следующий этап эвакуации в ближайший госпиталь. "Уже оттуда бойцов транспортируют в медицинские учреждения Минобороны России для дальнейшей реабилитации", - сообщили в оборонном ведомстве. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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