23 ноября, 00:21
Пандемия COVID-19

ВОЗ запросила у Пекина информацию в связи с ростом респираторных заболеваний у детей

В Китае ситуацию объясняют отменой ограничений, действовавших в связи с COVID-19, и циркуляцией патогенов, сообщили во всемирной организации

ЖЕНЕВА, 23 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у Китая дополнительные сведения о росте респираторных заболеваний у детей. Она ожидает также информацию о тенденциях в циркуляции гриппа, SARS-CoV-2, респираторно-синцитиального вируса (RSV) и микоплазменной пневмонии, сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ.

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"ВОЗ направила официальный запрос Китаю о предоставлении подробной информации о росте респираторных заболеваний и об очагах пневмонии у детей", - говорится в заявлении организации.

В ВОЗ напомнили, что на пресс-конференции 13 ноября представители Национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили об увеличении количества заболевших респираторными заболеваниями в стране. Китайские власти объяснили это отменой ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией известных патогенов, таких как грипп, микоплазменная пневмония, RSV и SARS-CoV-2.

21 ноября СМИ сообщили об очагах недиагностированной пневмонии у детей на севере Китая. "Нет ясности в том, связаны они с общим ростом респираторных инфекций, о которых ранее сообщали китайские власти, или с отдельными событиями", - констатировали в организации. В этой связи 22 ноября ВОЗ обратилась за эпидемиологической и клинической информацией и результатами лабораторных исследований по этим очагам через механизм Международных медико-санитарных правил. 

ВОЗ рекомендовала жителям Китая соблюдать меры, направленные на снижение риска респираторных заболеваний. 

Теги:
КитайПандемия COVID-19
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