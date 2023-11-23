23 ноября, 00:55

Reuters: увольнению Альтмана предшествовало предупреждение об опасном открытии в сфере ИИ

По данным источников агентства, поступившее в совет директоров OpenAI письмо могло содержать информацию о прогрессе, которого достигла компания в работе над общим искусственным интеллектом

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Письмо с предупреждением об угрожающем человечеству открытии в сфере искусственного интеллекта поступило в совет директоров компании OpenAI за четыре дня до увольнения Сэма Альтмана с поста ее генерального директора. Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на источники.

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По их сведениям, письмо могло дополнить перечень претензий совета директоров к Альтману и побудить отправить его в отставку. В послании могла содержаться информация о прогрессе, которого достигла OpenAI в работе над общим искусственным интеллектом (Artificial General Intelligence, AGI) - технологией, которая, по мнению OpenAI, умнее человека, пишет Reuters. 

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