23 ноября, 01:05

В Приморье с начала ноября выпало более 300% месячной нормы осадков

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, сильные осадки в регионе еще будут наблюдаться 23 ноября

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Порядка 330% месячной нормы осадков выпало в Приморье за две декады ноября. Регион ожидает "передышка" после четверга, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень необычная ситуация в Приморье по осадкам. Сильнейшие ливни были в августе, затем сентябрь и октябрь были сухими, в кавычках. Но за две декады ноября уже выпало 330% месячной нормы осадков в виде дождя, снега и мокрого снега", - сообщил он.

По словам Вильфанда, сильные осадки в регионе еще будут наблюдаться 23 ноября. "Затем будет передышка до понедельника", - сказал он. 

Теги:
РоссияПриморский крайВильфанд, Роман Менделевич
© Информационное агентство ТАСС
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