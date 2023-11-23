23 ноября, 01:29

В Хабаровском крае из-за снегопада организовали дежурства на сложных участках дорог

Спасателей и пожарных оснастили полноприводной техникой, аварийно-спасательным инструментом для оказания адресной помощи

ХАБАРОВСК, 23 ноября. /ТАСС/. Спасатели при необходимости окажут помощь водителям на трудных участках дорог в Хабаровском крае в снегопад. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В связи с прохождением циклона на территории Хабаровского края на наиболее трудных участках дорог организовано дежурство четырех мобильных групп МЧС России. Спасатели и пожарные оснащены полноприводной техникой, аварийно-спасательным инструментом. Они проводят патрулирование и при необходимости готовы оказать адресную помощь на дорогах", - говорится в сообщении.

Из-за ухудшения видимости уже введено ограничение для движения пассажирского и большегрузного транспорта на дорогах Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре и Ванино - Советская Гавань.

На Хабаровский край начал оказывать влияние новый снежный циклон. В южных и центральных районах отмечается снег, местами сильный, на дорогах снежный накат, гололед. Ветер усилится местами до 15-20 м/с. Наиболее неблагоприятная метеообстановка, как сообщали синоптики, ожидается на территории Бикинского, Вяземского, имени Лазо, Советско-Гаванского и Ванинского районов. 

Теги:
РоссияХабаровский край
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