В Хабаровском крае на подготовку ТЭЦ к зиме направили 4,6 млрд рублей

На ремонт и замену тепловых сетей в Хабаровске потратили почти 800 млн рублей

ХАБАРОВСК, 23 ноября. /ТАСС/. Дальневосточная генерирующая компания (ДГК, входит в группу "Русгидро") направила 4,6 млрд рублей на подготовку теплоцентралей Хабаровска к зиме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"На ремонты на Хабаровской ТЭЦ-3 направили почти 3 млрд рублей, Хабаровской ТЭЦ-1 - около 1,5 млрд рублей, Хабаровской ТЭЦ-2 - 100 млн рублей", - сказали в пресс-службе. Эти теплоцентрали питают районы Хабаровска и пригород. На объектах был проведен ремонт котлоагрегатов, энергоблоков, водогрейных систем, насосов. В компании сообщили, что еще почти 800 млн рублей пошло на ремонт и замену тепловых сетей в городе.

В Комсомольске-на-Амуре, втором по величине городе Хабаровского края, на подготовку теплоцентралей к зиме направили 1,1 млрд рублей. В этом году по Хабаровскому краю проводилось 33 крупных и средних ремонта, что на 15 больше, чем годом ранее.

По информации с сайта ДГК, компания получила паспорт готовности Минэнерго к работе в отопительный сезон 2023-2024 годов. Это подтверждает, что энергообъекты в Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономной, Амурской областях и в южной части Якутии готовы к надежной и безопасной работе зимой и прохождению максимума потребления электрической и тепловой энергии. Везде создан аварийный запас материально-технических ресурсов и оборудования, запасы топлива соответствуют нормативным. В отдаленные территории Дальнего Востока топливо завозится по графику, основной объем уже доставлен, оставшийся поставят во время работы автозимников.

По словам первого заместителя генерального директора - главного инженера ДГК Валентина Тениховского, компания завершает все ключевые пункты ремонтной и инвестиционной программ. В 2023 году на реализацию ремонтной кампании в целом было направлено порядка 11 млрд рублей. В соответствии с инвестиционной программой порядка 7,2 млрд рублей вложили в реконструкцию основного оборудования электростанций и тепловых сетей, а также в строительство новых и расширение действующих объектов, необходимых для надежной работы предприятия.

Дальневосточная генерирующая компания - первая по величине установленной мощности генерирующая компания Дальнего Востока и крупнейший участник энергетического рынка округа. Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг региона, в состав компании входят 17 электростанций и 7 крупных котельных.