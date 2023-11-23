23 ноября, 03:02

В Москве ожидаются небольшой снег и до минус 7 градусов

Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, местами метель, гололедица ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от минус 7 до минус 5 градусов. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус 9 градусов, ожидается снег, местами гололедица.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах от минус 9 до минус 4 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до минус 11 градусов.

Ветер юго-западный, южный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице и области из-за порывов ветра и метели до 21:00 четверга, из-за гололедицы - до утра пятницы. 

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