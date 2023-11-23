В трех районах Колымы из-за циклона объявили экстренное предупреждение

В Ольском, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского муниципальных округах ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с с метелью

ТАСС, 23 ноября. Спасатели объявили на 24 ноября экстренное предупреждение в трех районах Магаданской области в связи с надвигающимся на регион циклоном. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"МЧС предупреждает о прогнозируемом ухудшении погодных условий на территории Магаданской области", - рассказали в управлении.

По информации местных синоптиков, в пятницу днем местами в Ольском, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского муниципальных округах ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с с метелью, местами на востоке Ольского муниципального округа 25-30 м/с с метелью.

Сейчас в перечисленных районах спокойная погода, временами идет снег, дует слабый ветер. Температура воздуха в дневное время - от минус 12 до минус 22 градусов.