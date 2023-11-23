23 ноября, 03:10

В трех районах Колымы из-за циклона объявили экстренное предупреждение

В Ольском, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского муниципальных округах ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с с метелью

ТАСС, 23 ноября. Спасатели объявили на 24 ноября экстренное предупреждение в трех районах Магаданской области в связи с надвигающимся на регион циклоном. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"МЧС предупреждает о прогнозируемом ухудшении погодных условий на территории Магаданской области", - рассказали в управлении.

По информации местных синоптиков, в пятницу днем местами в Ольском, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского муниципальных округах ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с с метелью, местами на востоке Ольского муниципального округа 25-30 м/с с метелью.

Сейчас в перечисленных районах спокойная погода, временами идет снег, дует слабый ветер. Температура воздуха в дневное время - от минус 12 до минус 22 градусов. 

Теги:
РоссияМагаданская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация