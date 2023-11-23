23 ноября, 03:22

Андрей Окуньков и Константин Новоселов стали членами Академии наук Китая

Всего в состав АНК вошли 30 иностранцев и 59 китайских ученых

ПЕКИН, 23 ноября. /ТАСС/. Российско-американский математик, лауреат Филдсовской премии Андрей Окуньков и российско-британский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике Константин Новоселов вошли в обновленный список иностранных членов Академии наук Китая (АНК). Об этом говорится в распространенном заявлении АНК.

Как уточняется на сайте академии, среди 30 ее новых членов из других стран значатся также ученые из Австралии, Великобритании, Испании, Малайзии, Норвегии, Пакистана, США, Франции, ФРГ, Швеции и ЮАР, один германо-канадский, два британо-американских, а также швейцарско-итальянский, ирландско-британский и американо-иранский специалисты. Это исследователи в области геонауки, химии, медицины, техники, информационных технологий, а также математики. Кроме того, членство в АНК получили 59 китайских ученых.

Высшее научное учреждение КНР было создано 1 ноября 1949 года в Пекине, в мае 1977 года на его основе была образована Академия общественных наук Китая (АОНК). АНК состоит из пяти отделений - математики, физики, химии, техники и наук о Земле. Эта организация принимает активное участие в международных научных программах, привлекает зарубежных специалистов. Она насчитывает примерно 69 тыс. сотрудников, порядка 850 китайских и около 150 иностранных членов, их список пополняется раз в два года. 

Теги:
РоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация