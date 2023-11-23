Андрей Окуньков и Константин Новоселов стали членами Академии наук Китая

Всего в состав АНК вошли 30 иностранцев и 59 китайских ученых

ПЕКИН, 23 ноября. /ТАСС/. Российско-американский математик, лауреат Филдсовской премии Андрей Окуньков и российско-британский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике Константин Новоселов вошли в обновленный список иностранных членов Академии наук Китая (АНК). Об этом говорится в распространенном заявлении АНК.

Как уточняется на сайте академии, среди 30 ее новых членов из других стран значатся также ученые из Австралии, Великобритании, Испании, Малайзии, Норвегии, Пакистана, США, Франции, ФРГ, Швеции и ЮАР, один германо-канадский, два британо-американских, а также швейцарско-итальянский, ирландско-британский и американо-иранский специалисты. Это исследователи в области геонауки, химии, медицины, техники, информационных технологий, а также математики. Кроме того, членство в АНК получили 59 китайских ученых.

Высшее научное учреждение КНР было создано 1 ноября 1949 года в Пекине, в мае 1977 года на его основе была образована Академия общественных наук Китая (АОНК). АНК состоит из пяти отделений - математики, физики, химии, техники и наук о Земле. Эта организация принимает активное участие в международных научных программах, привлекает зарубежных специалистов. Она насчитывает примерно 69 тыс. сотрудников, порядка 850 китайских и около 150 иностранных членов, их список пополняется раз в два года.