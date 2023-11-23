В Бурятии для семей участников СВО организовали туристические поездки на Байкал

Поездки включают в себя посещение Сретенского женского монастыря, местных достопримечательностей, памятников природы, а также участие в тренингах, которые проводят специалисты психологической службы Бурятского государственного университета

УЛАН-УДЭ, 23 ноября. /ТАСС/. Однодневные туры на Байкал организованы в Бурятии для семей участников специальной военной операции (СВО), в них приняли участие около 200 человек. Об этом сообщил ТАСС руководитель республиканского филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Илья Михалев.

"Совместно с туристической ассоциацией предпринимателей "Баргуджин-Токум" у нас организованы туры для ветеранов боевых действий, участников СВО, членов семей погибших участников СВО на Байкал, в село Горячинск. Это представители разных районов Бурятии и города Улан-Удэ", - отметил Михалев.

В ходе туристических поездок организовано посещение Сретенского женского монастыря, местных достопримечательностей, памятников природы, а также участие в тренингах, которые проводят специалисты психологической службы Бурятского государственного университета.

Состоялось уже несколько выездов на Байкал. Транспорт предоставляет туристский информационный центр "Байкал". "Такие выезды - отличная возможность для семей участников СВО получить моральную, эмоциональную поддержку, - отметил Михалев. - Основная задача фонда - персональное сопровождение ветеранов боевых действий и членов семей погибших участников СВО".

Региональный филиал фонда "Защитники Отечества" в Бурятии создан около полугода назад. Его специалисты работают во всех районах республики, кроме отдаленного Муйского, где задействованы координаторы из соседнего Северо-Байкальского района. За время работы фонда от граждан поступило более 7 тыс. обращений.

Семьям участников СВО из Бурятии, кроме федеральных, оказываются и региональные меры поддержки: власти помогают устроить их детей в детские сады, школы, республиканские вузы, семьям участников СВО в сельской местности помогают с заготовкой кормов для животных в личных подсобных хозяйствах. Жены и пожилые родители мобилизованных могут получить помощь по заготовке дров, бесплатную юридическую консультацию. На прошедшей 16 ноября сессии Народного Хурала (парламента региона) принят закон, по которому участники СВО и члены их семей в Бурятии смогут бесплатно получать в собственность земельные участки.