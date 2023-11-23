Трутнев назвал ДФО лучшим местом в России для внутреннего туризма

Заместитель председателя правительства находится в Магаданской области с рабочей поездкой

ТАСС, 23 ноября. Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев назвал регион лучшим местом для внутреннего туризма в стране. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Магаданской области, куда полпред прибыл с рабочей поездкой.

"Внутренний туризм у нас растет большими темпами. Люди с удовольствием знакомятся со своей страной. Я уверен в том, что лучшая часть страны, с которой всем надо познакомиться, это и есть Дальний Восток", - цитирует пресс-служба правительства Трутнева после его посещения строительной площадки нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных авиалиний международного аэропорта "Сокол".

Ознакомившись с ходом строительства нового терминала, Трутнев отметил важность создания хорошего фасада. "Но самое главное - это же воздушный фасад территории. Человек приехал, видит, что все красиво, что это процветающий развивающийся регион", - сказал он.

Он подчеркнул, что на фоне нынешней политической ситуации сейчас не самое подходящее время для обсуждения международного туризма, но Россия должна готовиться к лучшему и создавать инфраструктуру. "Вот такая политика, когда мир развалился на части, все равно закончится. Люди будут общаться друг с другом, будут дружить, будут торговать, поэтому все встанет на места. И то, что мы сейчас для этого создадим инфраструктуру, кажется нормальным", - сообщил Трутнев.

Полномочный представитель прибыл в Магаданскую область в четверг. В течение дня запланировано совещание о выполнении поручений по вопросам реализации проектов строительства и посещение стройплощадки нового терминала аэропорта, плавательного бассейна "Арбат", физкультурно-оздоровительного комплекса "Олимп". В пятницу Трутнев побывает на городской набережной Белых ночей, ознакомится с ходом строительства общественно-культурного центра, посетит одну из городских поликлиник и центр народных художественных промыслов и ремесел региона.