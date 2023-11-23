23 ноября, 04:14,
обновлено 23 ноября, 04:33

На севере Сахалина 24 ноября ожидается метель

В Охинском и Ногликском районах области объявили экстренное предупреждение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют на 24 ноября метель и штормовой ветер на севере Сахалина, сообщили ТАСС в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Ночью 24 ноября в Охинском и Ногликском районах ожидается сильный снег - от 7 до 19 мм в сутки, метель. Порывы ветра на побережье - до 23 м/с", - рассказали в управлении.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области журналистам сообщили, что объявили в Охинском и Ногликском районах на 24 ноября экстренное предупреждение по погодным условиям. "В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию", - говорится в сообщении спасателей.

Сейчас на севере Сахалина облачная погода, осадков нет. 

Теги:
РоссияСахалинская областьКлимат
© Информационное агентство ТАСС
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