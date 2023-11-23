23 ноября, 04:26

Володин заявил, что спрос на русский и китайский языки в мире будет расти

По мнению спикера Госдумы, английский является "умирающим" языком

НАНКИН, 23 ноября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за увеличение количества студентов, изучающих русский и китайский языки по обмену. Своим мнением он поделился в рамках встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами Нанкинского университета, изучающими русский язык.

"Спрос на другие языки будет снижаться, а вот на русский и китайский будет только расти. Хочу поздравить и вас, и студентов, кто выбрали как русский, так и китайский язык. Вы для себя выбрали интересное будущее, точно без работы не останетесь", - сказал Володин. По мнению спикера Госдумы, "тот, кто сегодня учит английский язык, должен понимать, что это умирающий язык".

Володин отметил, что в настоящее время в вузах РФ обучаются более 37 тыс. граждан Китая - это на 4,5 тыс. больше, чем в 2021 году. В китайских же вузах обучаются 7,5 тыс. российских граждан.

При этом "динамика роста желающих учиться в России и Китае высокая, но этого в любом случае недостаточно", поскольку важно увеличивать образовательные обмены, чтобы количество студентов росло. Это добавит стабильности в отношения государств, подчеркнул Володин.

"У нас говорят: "Без диалога нет доверия, без доверия нет развития". Но для того, чтобы вести диалог, надо знать язык того, с кем ты ведешь диалог", - добавил он. Володин отметил, что "отношения между странами настолько динамично развиваются, что требуется все больше тех, кто могли бы эффективно поддерживать коммуникации, зная русский и китайский языки".

О визите

Делегация Госдумы во главе с Володиным находится в Китае с официальным визитом с 21 ноября. В Пекине у Володина состоялись встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. В Нанкин депутаты прибыли 22 ноября, в тот же день Володин встретился с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Цзянсу, председателем постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Цзянсу Синь Чансином. Утром четверга спикер Госдумы и депутаты возложили венок к памятнику летчикам-героям Войны сопротивления Японии в Нанкине. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияКитай
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