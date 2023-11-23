23 ноября, 04:39

В Челябинской области продлили ограничение движения по федеральной трассе М-5

Ориентировочное время окончания ограничения движения 23 ноября 15:00 мск

ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Ограничение движения продлили на федеральной трассе М-5 "Урал" в Челябинской области из-за дождя, снега, сильного ветра и гололеда. Об этом сообщили в управлении дорог "Южный Урал".

"В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (выпадение осадков в виде снега, мокрого снега, дождя, перепад температуры от минус 6 до минус 11 градусов, порывы ветра до 14 м/с, гололедные явления) 23 ноября 2023 года с 09 часов 00 минут по местному времени (07:00 мск) вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы км 1548 - км 1871 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск", - говорится в сообщении.

Как уточнили в управлении, ориентировочное время окончания ограничения движения 23 ноября 17:00 (15:00 мск). При этом время может быть изменено из-за продолжения действия неблагоприятных погодных условий.

Ранее ограничения движения из-за плохой погоды были введены с 1548-го км по 1871-й и с 11-го по 130-й км на трассе М-5 "Урал", а также на дороге А-310 Челябинск - Троицк - граница с Республикой Казахстан. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
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