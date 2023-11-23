На "СКА-Арене" в Петербурге завершили строительство сетевой инфраструктуры

Строительство инфраструктуры велось параллельно с возведением арены и длилось более года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Строительство сетевой инфраструктуры завершено на "СКА-Арене" - самом большом хоккейном стадионе мира. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин.

"Санкт-Петербург умеет качественно проводить крупнейшие международные соревнования - чемпионат мира по футболу 2018 [года] является ярким тому примером. Сегодня в понятия гостеприимства и высокого уровня организации, которыми славится Северная столица, входит необходимость обеспечить болельщиков и гостей города качественными телеком-сервисами. Оснащение крупнейшей в мире ледовой арены современной инфраструктурой связи делает этот уникальный объект завершенным в плане комфорта посетителей. И, конечно, особенно важно, что данная инфраструктура открыта и для других сотовых операторов нашего города", - сказал он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МТС в Петербурге и Ленобласти, мобильная связь обеспечивает равномерное покрытие на 189,5 тыс. кв. м площади спортивно-развлекательного комплекса. Строительство сетевой инфраструктуры велось параллельно с возведением арены и длилось более года.

Вся техническая инфраструктура скрыта и смонтирована без нарушения дизайнерской концепции комплекса. Более 500 миниатюрных антенн будут поддерживать бесперебойную передачу данных на стадионе на скорости до 300 Мбит/c.

3 ноября было объявлено, что дворец получил от Госстройнадзора Санкт-Петербурга разрешение на ввод в эксплуатацию, что означает соответствие объекта требованиям всех необходимых регламентов и проектной документации, а также готовность к организации мероприятий на арене. 9-10 декабря дворец примет мероприятия в рамках Фонбет - Матча звезд Континентальной хоккейной лиги.

Строительство арены началось в 2020 году. Она должна была принять чемпионат мира в 2023 году, однако Международная федерация хоккея в конце апреля 2022 года объявила о переносе турнира из России. "СКА-Арена" на матчах сможет принять до 21,5 тыс. человек, а на концертах - до 23 тыс.