23 ноября, 04:46
Реновация

Собянин: на юге Москвы более 11,2 тыс. человек получили квартиры по программе реновации

В эксплуатацию ввели 25 новостроек, из которых 23 уже передали под заселение

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Более 11,2 тыс. человек из 72 домов получили новые квартиры по программе реновации на юге Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Сейчас возводим еще 17 новостроек - в районах Бирюлево Восточное и Западное, Нагатинский Затон, Нагорный, Нагатино-Садовники, Чертаново Южное и Царицыно", - написал он. Собянин уточнил, что в Южном округе по программе реновации ввели в эксплуатацию 25 новостроек, из которых 23 уже переданы под заселение, еще 2 готовятся.

Мэр также рассказал о создании на юге столицы социальной инфраструктуры. Так, в Чертанове Южном на улице Кировоградской ввели в эксплуатацию новый детский сад для 125 детей, на улице Газопровод начинается стройка детсада на 150 мест. В Бирюлеве Восточном, по информации мэра, практически готова детско-взрослая поликлиника.

"В Зябликове на пересечении улицы Шипиловской и Орехового проезда возводим физкультурно-оздоровительный комплекс "Акварис". Спортивный объект появится также в Орехово-Борисове Южном, сейчас он на стадии разработки градостроительной документации", - отметил Собянин.

В Царицыне планируется обустроить площадку для мотокросса с помощью инвестора. "Уже утвердили изменения в правилах землепользования и застройки, которые позволят это сделать", - заключил мэр. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРеновацияМосква
© Информационное агентство ТАСС
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