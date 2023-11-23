Полиция Индии разрешит кремацию тел двух россиян только после установления причины смерти

В правоохранительных органах отметили, что погибшие - Максим Белецкий 37 лет и Анна Ранцева 21 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 ноября. /ТАСС/. Тела двух российских граждан, обнаруженные ранее в округе Кулу в северном индийском штате Химачал-Прадеш, как планируется, будут кремированы в Индии, но только после установления точной причины смерти. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель полиции округа Кулу.

В правоохранительных органах отметили, что погибшие - 37-летний Максим Белецкий и 21-летняя Анна Ранцева. "На сегодня назначена аутопсия. Только после того, как вскрытие установит точную причину гибели этих людей и будет выяснено, что их смерти не носили криминального характера, тела будут переданы для кремации", - сообщил представитель полиции.

"В случае, если возникнут какие-то подозрения в криминальном характере их гибели, начнется следствие. Тогда кремация может быть отложена", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что полиция не обнаружила свидетельств насильственной смерти этих людей, но окончательный ответ даст только вскрытие.

Ранее в посольстве России в Индии сообщили ТАСС, что оно взаимодействует с индийскими правоохранительными органами по делу о гибели двух россиян в долине реки Парвати в районе населенного пункта Маникаран (штат Химачал-Прадеш) на севере страны. Как подтвердили в посольстве, "полиция индийского штата Химачал-Прадеш сообщила о гибели 16 ноября 2023 года в округе Куллу двух граждан России - мужчины (37 лет) и женщины (21 год)". Тела россиян со следами порезов были обнаружены у термального источника. На месте гибели людей также были найдены лезвие, мобильный телефон, свечи и другие предметы. В гостевом доме, где жили россияне, нашли записку на английском языке, содержащую просьбу передать их личные вещи в российское посольство и родственникам.