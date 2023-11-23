Аэропорт Перми открыли для приема и отправления самолетов

При этом объект работает не в штатном режиме

ПЕРМЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Пермский аэропорт Большое Савино открыт для приема и отправления самолетов, но работает с перебоями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Какое-то время аэродром был закрыт. Сейчас он работает, но с перебоями, не в штатном режиме. Мы чистим полосу, принимаем самолет, закрываем аэропорт, снова чистим полосу, отправляем самолет, снова закрываем аэропорт. Погодные условия пока не позволяют нам начать работать штатно", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время, согласно онлайн табло, на прилет задерживаются 10 рейсов, на вылет - 7. В Перми продолжается снегопад, температура воздуха составляет минус 7 градусов.

Работа пермского аэропорта была нарушена из-за осадков. Все службы аэропорта, отвечающие за содержание полосы и безопасность полетов, переведены в усиленный режим работы.