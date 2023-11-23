23 ноября, 06:26
Палестино-израильский конфликт

СМИ: в Австралии сотни школьников вышли на митинг в поддержку Палестины

Телеканал SBS сообщил, что протестующие требовали "немедленного прекращения войны" и "вывода израильских войск с территории Газы"

СИДНЕЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Сотни австралийских школьников вышли на улицы Мельбурна в знак поддержки Палестины и с требованием остановить боевые действия на ее территории. Об этом сообщает телеканал SBS.

Читайте также
Что известно об условиях перемирия между ХАМАС и Израилем

По его данным, учащиеся старших классов школ Мельбурна покинули учебные заведения, чтобы "потребовать от Израиля прекратить геноцид в Газе". "Мы требуем, чтобы правительство [Австралии] разорвало все политические, экономические и военные связи [с Израилем]", - заявляли выступавшие, обвиняя австралийские власти в том, что они ничего не делают для защиты палестинцев. Митингующие требовали "немедленного прекращения войны" и "вывода израильских войск с территории Палестины".

Протестующие прошли маршем по центральным улицам города от станции метро "Флиндерс-стрит" до здания государственной библиотеки штата Виктория, где провели еще один митинг. "Школьники, вышедшие на митинг, проявляют гораздо больше мужества и принципиальности, чем представители наших главных политических партий", - заявили организаторы.

Министр образования штата Виктория Бен Кэрролл заявил, что, как и все граждане Австралии, учащиеся имеют право мирно протестовать, однако "самое лучшее и безопасное место для них - школьные классы". "Мы хотим, чтобы все учащиеся действительно очень серьезно подумали о том, чтобы [в следующий раз] все-таки остаться в школе", - сказал он.

Как пояснили в оргкомитете акции, митинг в Мельбурне стал первым в серии манифестаций школьников, поддерживающих Палестину. Ожидается, что до конца недели аналогичные митинги пройдут в Аделаиде, Сиднее, Вуллонгонге и Байрон-Бей. 

Теги:
АвстралияПалестинаПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация