СМИ: в Австралии сотни школьников вышли на митинг в поддержку Палестины

Телеканал SBS сообщил, что протестующие требовали "немедленного прекращения войны" и "вывода израильских войск с территории Газы"

СИДНЕЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Сотни австралийских школьников вышли на улицы Мельбурна в знак поддержки Палестины и с требованием остановить боевые действия на ее территории. Об этом сообщает телеканал SBS.

По его данным, учащиеся старших классов школ Мельбурна покинули учебные заведения, чтобы "потребовать от Израиля прекратить геноцид в Газе". "Мы требуем, чтобы правительство [Австралии] разорвало все политические, экономические и военные связи [с Израилем]", - заявляли выступавшие, обвиняя австралийские власти в том, что они ничего не делают для защиты палестинцев. Митингующие требовали "немедленного прекращения войны" и "вывода израильских войск с территории Палестины".

Протестующие прошли маршем по центральным улицам города от станции метро "Флиндерс-стрит" до здания государственной библиотеки штата Виктория, где провели еще один митинг. "Школьники, вышедшие на митинг, проявляют гораздо больше мужества и принципиальности, чем представители наших главных политических партий", - заявили организаторы.

Министр образования штата Виктория Бен Кэрролл заявил, что, как и все граждане Австралии, учащиеся имеют право мирно протестовать, однако "самое лучшее и безопасное место для них - школьные классы". "Мы хотим, чтобы все учащиеся действительно очень серьезно подумали о том, чтобы [в следующий раз] все-таки остаться в школе", - сказал он.

Как пояснили в оргкомитете акции, митинг в Мельбурне стал первым в серии манифестаций школьников, поддерживающих Палестину. Ожидается, что до конца недели аналогичные митинги пройдут в Аделаиде, Сиднее, Вуллонгонге и Байрон-Бей.