Когда "Щедрый вторник" длится 365 дней в году. О том, кто такие интеллектуальные волонтеры

Ежегодно в последний вторник ноября проходит международная благотворительная акция "Щедрый вторник". В 2023 году этот день выпадает на 28 ноября. Что касается помощи, она может быть разной: от доната до интеллектуального волонтерства. К "Щедрому вторнику" ТАСС рассказывает о людях и организациях, которые бесплатно выполняют работу в сфере, где являются специалистами

Волонтерство по-айтишному

Интеллектуальное волонтерство, или культура pro bono, — это вид благотворительности, при котором люди помогают нуждающимся не деньгами, а своими профессиональными знаниями и навыками. И недавно к этой культуре присоединилось крупнейшее некоммерческое Сообщество цифровых управленцев "я-ИТ-ы", объединяющее больше 2 тыс. руководителей по ИТ, цифровизации, инновациям и управлению данными по всей стране.

В конце прошлого года сооснователь сообщества Павел Клепинин узнал, что Российский Красный Крест ищет разработчиков стратегии цифровой информации. Его инициативу поддержала исполнительный директор РКК Татьяна Фасио, которая также принимала активное участие в работе.

"Почему бы нам не сделать хорошее дело?" — подумал Клепинин и отправил участникам его сообщества опрос, готовы ли они бесплатно в свободное от работы время заниматься помощью Красному Кресту. Через 10 часов было 12 откликов. Собрались топ-менеджеры из Москвы, Казани, Тюмени, Воронежа, Нижнего Новгорода и других городов.

Одним из откликнувшихся был главный IT-архитектор Объединенного кредитного бюро с 20-летним стажем Олег Гришко. Несмотря на то что ранее он никогда не занимался волонтерством, предложение сделать проект по разработке функциональной архитектуры его заинтересовало. "Все встречи проходили после работы, в какие-то дни мы сидели до 9–10 вечера. Разработкой я занимался в свои выходные. Но так как это мое, у меня горели глаза. Да и уже подписался на это, значит, надо идти до конца", — рассказывает Гришко.

Позже остальных к проекту присоединился директор по цифровой трансформации "Бала-Сити" и "Школы новых технологий" в Казани Айрат Хуснутдинов. Волонтерство — неотъемлемая часть его жизни, он вместе с женой отвозит сумки с вещами нуждающимся, в Великий пост делает пожертвования в фонд помощи или отдает мясо барашка в мечеть. Но когда Клепинин в ноябре 2022 года собирал команду для работы с Красным Крестом, у Айрата не было возможности в этом поучаствовать. Однако в феврале к нему лично обратились за помощью, потому что "пропадала" задача по построению портала личных кабинетов, где должны были работать все сотрудники Красного Креста. У него уже был опыт построения подобного портала с нуля, и он согласился. Причем, как говорит сам Айрат, он давно мечтал помочь именно Красному Кресту, "отправлял такой запрос в космос". "Помочь такой организации — значит впоследствии помочь тысячам людей. То есть ты помогаешь организации эффективнее работать, а она уже в дальнейшем будет еще больше помогать другим", — считает Айрат.

Команда проекта "я-ИТ-ы" © Личный архив Павла Клепинина

Так за шесть месяцев команда "я-ИТ-ы" разработала архитектуру всех информационных систем вместе с маркетплейсами для волонтеров, сторонников и тех, кто принимает помощь Красного Креста, сделала программу внедрения, посчитала бюджет каждого проекта и подобрала гранты. Однако, по словам основателя "я-ИТ-ы", не всегда было легко удержать мотивацию волонтеров. В середине проекта работники начали сомневаться в том, что Красному Кресту действительно нужна их помощь. "Заказчик привык, что он отдал деньги и его доля работы из-за этого ниже. В проектах интеллектуального волонтерства должен и заказчик активно работать. А у нас получилось так, что коллеги из РКК на месяц отключились из проекта — у них были какие-то внутренние проблемы, как потом выяснилось", — объяснил Клепинин. На фоне этого в команде "были панические настроения, казалось, что работа, которая делается за бесплатно, не ценится". Тогда Клепинин начал активно общаться с Красным Крестом, и те снова включились. "После этого все перезарядились, и все пошло хорошо".

Попробовав себя в роли интеллектуальных волонтеров, члены "я-ИТ-ы" планируют продолжить. Кто-то видит в этом возможность помочь стране, кто-то — способ получить признание, засветиться или получить новый опыт работы в масштабном проекте. Сам Клепинин считает, что участие в таких проектах ориентировано на рост конкурентоспособности экономики России. "Идея такая, что, если мы в рамках своих мероприятий, проектов, в частности таких, как Красный Крест, развиваем людей, даем им новые знания, навыки, они это дальше у себя в компаниях применяют. Компании тоже развиваются, улучшаются, и эти улучшения умножаются на большое количество компаний. Все это положительно влияет на экономику страны", — говорит он.

Но, несмотря на готовность команды выполнять подобные масштабные проекты бесплатно, запросов не так много. Основную причину Клепинин видит в отсутствии осведомленности людей о том, что консалтинговая работа по IT, рыночная стоимость которой составляет 50–200 млн рублей, может быть сделана в рамках интеллектуального волонтерства.

Нестереотипные юристы

"Я часто в своей профессии сталкивалась с недобросовестными коллегами. И для меня это превратилось в математическую задачу, которую надо решить", — говорит юрист Татьяна Петренко. Так, в 2019 году ею была создана платформа PRO BONO RUSSIA, которая соединяет благополучателей и добросовестных юристов без каких-либо посредников, вложений, рекламных агентств. Сообщество на начало 2023 года объединило 140 юристов, которые готовы на безвозмездной основе помогать некоммерческим организациям и их подопечным. Для получения юридической помощи НКО требуется подтвердить свой статус документально. Для человека этим документом может быть справка о безработице или статус инвалида. Ознакомиться подробнее можно тут.

Чтобы попасть в число участников благотворительной платформы, одной заявки в членство будет недостаточно. Помимо этого, потребуется отметить отрасль, в которой специалист хорошо ориентируется, и подготовить презентацию по теме, с которой он должен будет выступить онлайн. Последний этап подразумевает личное интервью с основателем проекта. По ее словам, траектория специально сделана такой длинной, чтобы в процессе юрист понял, готов ли он на тратить свое время на волонтерство.

После одобрения своей кандидатуры юрист pro bono может сам выбирать заявки, над которыми ему хочется работать. А если юриста заинтересует отрасль, которая не является его основной, возможен коллективный вариант работы. Например, если эксперт никогда не работал с темой предоставления жилья военнослужащим, но хочет в этом разобраться, он может попросить, чтобы его курировал коллега-волонтер, который разбирается в этом вопросе.

Помимо этого, волонтер может выбрать проектную работу в роли авторов в "Вестнике", издаваемом юристами pro bono. Там они ведут рубрику "Русский юрист: образ будущего", цель которой показать, что "юрист — это не просто такое сухое существо в пиджаке и с усами, а что это действительно люди, которые отдают себя", говорит Татьяна. Также можно заниматься правовым освещением и вебинарами, то есть "рассказывать, как законно жить в этой жизни".

Татьяна Петренко © Личный архив Татьяны Петренко

Последним сейчас занимается кандидат юридических наук Константин Акилов, он присоединился к платформе в 2020 году. К началу своей волонтерской деятельности у Константина за плечами был опыт работы директором юридического департамента страховой компании, 16 лет в страховании в четырех разных организациях на высоких постах. Также Константин выучился на профессионального медиатора. Когда он уходил из последней компании, ему было 56 лет. По словам юриста, молодые работодатели не очень любят нанимать людей такого возраста — у них больше опыта, из-за чего работодатель может чувствовать, что на него давят.

Интеллектуальное волонтерство стало для Константина возможностью делиться своим опытом и приносить пользу. В самом начале сотрудничества с PRO BONO RUSSIA юрист мог закрывать по 10 задач в месяц, помогал тем, кто столкнулся с рейдерскими захватами, консультировал НКО, как получить новые ОКВЭДы (этот документ содержит сведения, позволяющие госорганам определять, чем занимается организация, благодаря чему налоговая инспекция устанавливает ставку налогообложения и размеры льгот).

Сейчас Константин занимает должность заместителя генерального директора в Медиа школе Ольги Спиркиной, а также продолжает работать как практикующий юрист. Что касается волонтерства, он посвящает ему не так много времени. В основном его привлекают в качестве автора "Вестника" и лектора. Недавно Константин консультировал воспитанников детдомов, рассказывал им про порядок оформления доверенности. "Их нужно было подготовить ко взрослой жизни. Выпускники в правовом плане совершенно не подкованными выходят во взрослую жизнь, сложно им приходится", — говорит юрист.

За всю эту проделанную работу благополучатель не должен ничего платить. Единственное, что от него требуется, — оставить отзыв. По словам основателя платформы, обратная связь очень приятна юристам, и в критичные для них моменты помогает сохранить их в профессии. Так, например, произошло с Аленой Ватолиной из Магнитогорска. Успев поработать в суде и страховой компании, год назад юрист собиралась менять сферу деятельности. Но когда ей пришел отзыв от общественной российской организации, объединяющей инвалидов, в котором было написано, что на Алену рассчитывают 180 тыс. подопечных, она поняла, что все не зря.

Сейчас Алена продолжает работать в страховой компании и параллельно занимается волонтерством. За помощью к ней обращаются многодетные мамы, пенсионеры, столкнувшиеся с мошенниками, люди с различными заболеваниями, которым нужно узнать, как получить те или иные лекарства. Как говорит сама юрист, совмещать эти два вида деятельности ей несложно: "После рабочего времени я спокойно села, посмотрела информацию, какие-то данные нашла, состыковалась с получателем, созвонилась, предоставила правовое заключение. На одного человека в среднем уходит дней пять". Понимая, что юридические услуги достаточно дорогие, Алена продолжает помогать тем, кто не может себе позволить заплатить за консультацию. "У меня был порыв начать заниматься волонтерством, и он до сих пор не угас", — говорит она.

По словам Татьяны Петренко, мало у кого из ее волонтеров одна и та же причина, почему они занимаются этим бесплатно. Например, один из ее коллег сказал следующее: "Я получил юридическое образование бесплатно и считаю, что моя обязанность отдать дань гражданскому обществу. Этим я отблагодарю государство, которое обеспечило меня надежной профессией, благодаря которой я хорошо живу и не нуждаюсь".

Пионеры в сфере интеллектуального волонтерства

Платформа ProCharity существует с 2017 года. Фонд "Друзья", который специализируется на профессионализации благотворительности и системной поддержке НКО, решил создать многофункциональную площадку, которая поможет некоммерческим организациям закрывать свои операционные задачи с помощью интеллектуальных волонтеров. Со времени ее основания было закрыто более 8 тыс. задач.

Нынешний руководитель проекта Зульфия Миннетдинова начала свой путь в команде в 2018 году в качестве клиентского менеджера. Благотворительность присутствовала в ее жизни с детства. Будучи школьницей, она вместе с классом ездила к сиротам и в дома престарелых. А в университете Зульфия вместе со своей подругой к 14 февраля запустила проект Charity Date, благодаря которому происходил не только сбор денег в различные благотворительные фонды, но и образовывалось много пар, а в дальнейшем и семей.

Когда Зульфия начала работать с ProCharity, на платформе было зарегистрировано всего 100 НКО и 800 волонтеров. Сейчас число НКО выросло до 900, а волонтеров — до 4 тыс. Каждый месяц в среднем закрывается 150 заданий из 13 сфер помощи: дизайн, маркетинг, переводы, IT, фото и видео, обучение, финансы и фандрайзинг, менеджмент, HR, юридические услуги, стратегический консалтинг, творчество (поиск сценаристов, музыкантов, флористов, визажистов) и другое (расшифровки, сбор данных из открытых источников, наведение порядка в документации).

Получить помощь могут только официально зарегистрированные НКО, которые проходят всестороннюю проверку. Один из критериев — этичный фандрайзинг (сбор средств). К ProCharity не подключают организации, которые собирали деньги на карты физлиц. Что касается волонтеров, для входа на платформу они должны заполнить анкету, куда добавят ссылку на свое резюме, расскажут про опыт и смогут подтвердить его сертификатами.

Команда фонда "Друзья" © Пресс-служба фонда "Друзья"

На платформе предусмотрена система поощрений. Если волонтер добросовестно выполняет свою работу, у него накапливаются баллы, которые он может потратить на бонусы от партнеров. В их числе — образовательные курсы, походы в кино и рестораны, книги. В случае нарушения правил платформы волонтер получает предупреждение от модераторов. После третьего предупреждения участника могут отстранить от заданий. Серьезным нарушением считается продвижение платных услуг.

Помимо получения партнерских бонусов, у тех, кто стабильно выполняет задачи, есть возможность попасть на премию ProCharity. На нее приглашают самых активных волонтеров. Они получают статус "Супергероя ProCharity" и бонусы от партнеров платформы. Так, в 2020 году победителям премии подарили билеты в Брюссель и Париж.

"Я уже четыре года на платформе, и сил у меня поубавилось. Но моей ежегодной мотивацией становится премия. Каждый раз у меня ощущение, что я заново переживаю свой выпускной", — говорит переводчик Екатерина Саськова, которая уже три года подряд становится победителем в номинации "PRO переводы".

Екатерина занимается волонтерством со школьных времен — вместе с классом она ходила в приюты для животных и дома престарелых. Позже она стала заниматься культурным волонтерством — в Дни исторического и культурного наследия Екатерина работает координатором экскурсий. Уже в более взрослом возрасте, долго проработав на одном месте, от подруги Екатерина узнала о существовании платформы. Там размещалось широкое разнообразие текстов, которые ей было интересно переводить, в отличие от уже приевшихся на работе по юридической тематике. Екатерина переводила выжимки из клинических исследований, сценарии к мультикам о терапии против рака, сценарии для YouTube, письма благодарности, сайты. Так за четыре года Екатерина выполнила 91 задание.

Еще одна победительница премии в номинации "PRO фото и видео" — Евгения Димитриади. Она зарегистрировалась на платформе в 2021 году. "После ковидных времен, когда не проводилось никаких мероприятий, тут было невероятное разнообразие", — рассказывает фотограф.

Евгению вдохновляет работа с фондами и их подопечными: "Мне интересны истории людей, которые, несмотря ни на что, продолжают заниматься альтруизмом. Общение с ними меня воодушевляет, заставляет верить, что не все потеряно".

За два года нахождения на платформе Евгения выполнила 40 заданий. Она фотографировала сотрудников фонда для сайта, ездила к ним в больницу, "потому что варианта снимать в студии у них не было", делала репортажи для различных инклюзивных проектов. Сотрудничество с некоторыми фондами у нее перешло за пределы платформы: "Мне могут просто позвонить и попросить что-то отснять, по возможности я приеду".

Чтобы понять, насколько добросовестно волонтер подходит к выполнению задач, в профиле каждого указан его рейтинг. Также организации, с которыми сотрудничал волонтер, пишут отзывы, их может прочитать каждый желающий. "При выборе исполнителя своей задачи фонды смотрят, как организации откликались о волонтере, после чего принимают решение о дальнейшей работе", — говорит руководитель платформы.

И несмотря на то, что фонды размещают свои задания сразу на нескольких площадках и иногда находят исполнителей вне ProCharity, руководитель проекта не считает это минусом. По ее словам, если бы они были одни в этом сегменте, они бы не развивались.

Любая помощь хороша, и прекрасно, что люди находят возможности помогать на разных платформах Зульфия Миннетдинова руководитель платформы ProCharity

Анастасия Харчишена