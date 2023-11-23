23 ноября, 06:26

Около 200 тыс. человек посетили дни открытых дверей в учреждениях культуры Москвы

Больше всего посетителей за весь год в рамках акции приняли культурные центры "ЗИЛ", "Москворечье", "Зеленоград" и дом культуры "Капотня"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Почти 200 тыс. человек в 2023 году посетили культурные учреждения Москвы во время акции "Единый день открытых дверей", сообщила пресс-служба департамента культуры столицы.

"Всего в этом году прошло четыре акции. Их участниками стали почти 200 тыс. человек. Более 300 площадок подготовили концерты, фестивали, литературные чтения, мастер-классы. Еще москвичей приглашали на исторические прогулки, посвященные разным районам столицы и их известным жителям", - привели в пресс-службе слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

В пресс-службе уточнили, что в акции приняли участие столичные библиотеки, дома культуры и культурные центры, которые организовали для горожан лекции, конкурсы, творческие занятия и экскурсии. Специалисты культурных учреждений рассказали о своей работе, презентовали кружки и студии.

"Самым популярным стал день открытых дверей, прошедший 26 августа. К нему присоединились более 49 тыс. человек, в кружки и секции по итогам записались порядка 2 тыс. горожан. Они гуляли по столице вместе с экскурсоводами, учились играть на гитаре и лепили цветы из глины, создавали мультфильмы в технике перемещения кадра и осваивали 3D-моделирование", - отметили в пресс-службе.

Больше всего посетителей за весь год в рамках акции приняли культурные центры "ЗИЛ", "Москворечье" и "Зеленоград", а также дом культуры "Капотня".

Впервые единый день открытых дверей провели в столице в 2017 году. Замысел акции заключается в том, чтобы познакомить горожан с творческими программами столичных библиотек и культурных центров. "Завершающее мероприятие этого года прошло 4 ноября по 280 адресам. 37,7 тыс. человек посещали открытые занятия в кружках и секциях, общались с преподавателями, а также смотрели спектакли, слушали лекции, участвовали в конкурсах и квестах", - добавили в департаменте. 

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