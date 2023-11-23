В Минздраве Молдавии рассказали о состоянии певца Суручану

По словам главы ведомства республики Аллы Немеренко, его самочувствие улучшилось на лечении в Германии

КИШИНЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Состояние молдавского певца Иона Суручану, который на прошлой неделе был госпитализирован с тяжелой пневмонией в Кишиневе, а затем перевезен на лечение в Германию, улучшилось. Об этом сообщила на брифинге министр здравоохранения республики Алла Немеренко, опровергнув сообщения в СМИ, что артист был в коме.

"Его перевезли на частном самолете в Германию по настоянию родственников, хотя у него была положительная динамика, он был стабилен и находился в сознании, не был в коме. По нашим данным, там его состояние улучшилось. Надеемся, что все будет хорошо, и он сможет дальше радовать нас своими песнями", - сказала Немеренко.

Суручану является заслуженным и народным артистом Молдавской ССР, кавалером высшей награды - "Ордена Республики". Карьеру начал в 1970-е в молдавском вокально-инструментальном ансамбле "Норок" ("Удача"). В 1980-е начал сольную карьеру, популярность в республике и за рубежом ему принесли хиты "Незабудка", "Аурика", "Листопад", "Зачем, зачем?" и другие песни. В 1990-е годы музыкант избирался депутатом парламента, однако быстро разочаровался в политике и продолжил музыкальную деятельность. Суручану часто выступает в Приднестровье, где удостоен звания народного артиста непризнанной республики.