Московская железная дорога подготовила инфраструктуру к зиме

На столичной магистрали также создан запас противогололедных средств массой 3,8 тыс. тонн

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Пассажирская инфраструктура Московской железной дороги (МЖД) подготовлена к работе в зимних условиях, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Пассажирская инфраструктура Московской железной дороги, которая включает в себя 2 522 платформы, 224 моста и тоннеля, 489 одноуровневых пешеходных переходов, подготовлена к работе в зимних условиях. Ее уборку, в том числе с помощью средств малой механизации будут осуществлять около 3 тыс. работников", - говорится в сообщении.

Кроме того, на столичной магистрали создан запас противогололедных средств массой 3,8 тыс. тонн.

"Все работники, которые будут задействованы в очистке инфраструктуры от снега и льда обеспечены спецодеждой и инвентарем. С локомотивными бригадами проводятся инструктажи об особенностях ведения поездов в условиях плохой видимости и при снежных заносах", - заключили в МЖД.