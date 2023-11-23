23 ноября, 07:26,
обновлено 23 ноября, 07:59

ГИБДД ограничило движение по дороге между двумя регионами в Свердловской области

Экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Госавтоинспекция Свердловской области ввела частичные ограничения на двух дорогах: Серов - Североуральск - Ивдель и Ивдель - граница ХМАО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Госавтоинспекция сообщает о введении частичных ограничений движения грузового и пассажирского транспорта на автодорогах регионального значения Серов - Североуральск - Ивдель и Ивдель - граница ХМАО с 9-го по 142-й км в обоих направлениях (в сторону Екатеринбурга и в сторону ХМАО) в связи с неблагоприятными погодными условиями - выпадением обильных снежных осадков, дождем, сильным ветром и ограниченной видимостью", - сказали в ГИБДД.

Экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме. По данным департамента информационной политики Свердловской области, за сутки на западе региона выпало до 20 см снега. В среднем высота снежного покрова составила 10 см. Согласно прогнозу, снегопад продолжится до 24 ноября, дорожные службы работают в усиленном режиме.

По данным регионального ГИБДД, в 12:17 (10:17 мск) ограничения сняты на региональной трассе Серов - Североуральск - Ивдель со 146 по 162 км. "Автодорога обработана противогололедными составами", - сказали в пресс-службе ведомства. 

Теги:
РоссияСвердловская область
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