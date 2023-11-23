23 ноября, 07:18,
обновлено 23 ноября, 07:35
Военная операция на Украине

В СЖР заявили, что военкор Максудов достоин награждения орденом Мужества посмертно

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил соболезнования в связи с гибелью Бориса Максудова

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Военный корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов достоин награждения орденом Мужества посмертно, заявил ТАСС председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Читайте также
Случаи гибели российских журналистов в зоне СВО

Ранее о том, что корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов умер от полученных в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области ранений, сообщил телеканал "Соловьев Live" в Telegram-канале.

"Уверен, что коллега достоин награждения посмертно орденом Мужества. Я от имени СЖР выражаю самые глубокие соболезнования коллегам, семье, мы готовы оказать всестороннюю помощь", - сказал он.

Телеканал "Россия-24" также выразил соболезнования родным и близким журналиста. "Трагическая новость, невосполнимая утрата для нашего телеканала. Наш корреспондент Борис Максудов, который работал в зоне спецоперации и попал под обстрел ВСУ, от полученных ран скончался, не приходя в сознание. От лица телеканала "Россия-24" приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Бориса", - сказала ведущая в эфире канала. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеЗапорожская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация