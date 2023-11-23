В СЖР заявили, что военкор Максудов достоин награждения орденом Мужества посмертно

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил соболезнования в связи с гибелью Бориса Максудова

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Военный корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов достоин награждения орденом Мужества посмертно, заявил ТАСС председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Ранее о том, что корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов умер от полученных в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области ранений, сообщил телеканал "Соловьев Live" в Telegram-канале.

"Уверен, что коллега достоин награждения посмертно орденом Мужества. Я от имени СЖР выражаю самые глубокие соболезнования коллегам, семье, мы готовы оказать всестороннюю помощь", - сказал он.

Телеканал "Россия-24" также выразил соболезнования родным и близким журналиста. "Трагическая новость, невосполнимая утрата для нашего телеканала. Наш корреспондент Борис Максудов, который работал в зоне спецоперации и попал под обстрел ВСУ, от полученных ран скончался, не приходя в сознание. От лица телеканала "Россия-24" приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Бориса", - сказала ведущая в эфире канала.