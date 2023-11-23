Спецборт МЧС РФ доставит еще 28 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа

Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел из международного аэропорта Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова в Эль-Ариш

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Очередная партия гуманитарной помощи для сектора Газа доставляется бортом МЧС России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Спецборт Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел из международного аэропорта Минеральные Воды имени М. Ю. Лермонтова в аэропорт египетского города Эль-Ариш. В составе груза продукты, консервы, постельные принадлежности, детское питание и средства личной гигиены общим весом порядка 28 тонн", - сказали в МЧС.

Накануне на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства глава МЧС Александр Куренков доложил, что Россия направила для жителей Газы более 245 тонн гуманитарной помощи.