МЧС выразило соболезнования в связи с гибелью в Запорожской области журналиста Максудова

Корреспондент телеканала "Россия-24" неоднократно выезжал в командировки в зону СВО

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. МЧС России выразило соболезнования в связи с гибелью в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области журналиста телеканала "Россия-24" Бориса Максудова.

"Это невосполнимая утрата для журналистского сообщества России и общественности. Корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов активно участвовал в освещении деятельности МЧС России, рассказывая о героической службе пожарных и спасателей, в том числе в зоне СВО. В наших сердцах навсегда останется память о Борисе как творческом человеке, беспристрастном журналисте с высокой гражданской позицией. Светлая память!" - говорится в сообщении ведомства.

Накануне Максудов был госпитализирован с осколочными ранениями после атаки украинского беспилотника на представителей СМИ, готовивших материал в Запорожской области. Журналист неоднократно выезжал в командировки в зону СВО.