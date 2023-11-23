23 ноября, 07:40
Военная операция на Украине

МЧС выразило соболезнования в связи с гибелью в Запорожской области журналиста Максудова

Корреспондент телеканала "Россия-24" неоднократно выезжал в командировки в зону СВО

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. МЧС России выразило соболезнования в связи с гибелью в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области журналиста телеканала "Россия-24" Бориса Максудова.

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"Это невосполнимая утрата для журналистского сообщества России и общественности. Корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов активно участвовал в освещении деятельности МЧС России, рассказывая о героической службе пожарных и спасателей, в том числе в зоне СВО. В наших сердцах навсегда останется память о Борисе как творческом человеке, беспристрастном журналисте с высокой гражданской позицией. Светлая память!" - говорится в сообщении ведомства.

Накануне Максудов был госпитализирован с осколочными ранениями после атаки украинского беспилотника на представителей СМИ, готовивших материал в Запорожской области. Журналист неоднократно выезжал в командировки в зону СВО. 

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