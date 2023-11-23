23 ноября, 07:39

Все школы города Югорска перевели на дистант из-за ОРВИ

В других муниципальных образованиях Югры таких решений не принималось

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 ноября. /ТАСС/. Власти города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) впервые с 2022 года перевели все школы на дистант из-за ситуации с ОРВИ и гриппом. Об этом сообщается в Telegram-канале муниципалитета.

"В администрации города прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, на котором обсудили обстановку в Югорске. Принято решение о переводе всех школ города на дистанционную форму обучения", - сказано в сообщении.

В Управлении Роспотребнадзора по Югре ТАСС не стали комментировать, сколько конкретно школ и классов в регионе переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ и гриппа.

В других муниципальных образованиях Югры таких решений не принималось.

Как сообщалось ранее, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе впервые с конца прошлого года достигло свыше 1,8 тыс. за неделю, что практически в два раза выше, чем двумя неделями ранее. Заболеваемость COVID-19 регистрировалась во всех муниципальных образованиях. Ранее из-за роста количества больных COVID-19 в медицинских организациях региона ввели масочный и противоэпидемический режимы, включающие измерение температуры тела, обработку рук антисептическими препаратами на входе.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано более 277,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 умерли 2 622 человека, в том числе 3 - за прошедшие две недели. Выздоровели более 271,7 тыс. пациентов. Как сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения региона, Югра приобрела 20 тыс. вакцин "Спутник лайт" и "Конвасэл". Приоритетно их получат пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями. Автономный округ готов развернуть около 5 тыс. коек для пациентов с COVID-19 при значительном росте количества больных. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
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