Колокольцев заявил, что РФ и Кубу объединяют стремления к многополярности мира

По словам главы МВД России, однополярный мир ушел в прошлое задолго до событий на Украине, и кубинский народ, как никто, знает всю пагубность продвигаемых США и их сателлитами подходов, направленных на сдерживание прогрессивных тенденций глобального развития

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе своей поездки на Кубу провел встречу с президентом страны Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и отметил, что обе страны объединяет стремление к многополярности мира.

"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции РФ Владимир Колокольцев встретился с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Мероприятие состоялось во Дворце Революции", - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По словам Колокольцева, однополярный мир ушел в прошлое задолго до событий на Украине, и кубинский народ, как никто, знает всю пагубность продвигаемых США и их сателлитами подходов, направленных на сдерживание прогрессивных тенденций глобального развития. "Россию и Кубу традиционно объединяют солидарные стремления к созданию условий многополярности, подлинного равноправия государств, признания необходимости уважать интересы друг друга на основе принципов устава ООН", - сказали в пресс-центре. Своей позицией Куба подает миру ясный пример подлинной независимости и суверенитета государства, которое самостоятельно и вопреки колоссальному давлению определяет свои принципы по вопросам глобальной повестки дня.

Российский министр заверил, что РФ высоко ценит неоднократные публичные заявления кубинского руководства в поддержку предпринимаемых РФ действий с осуждением продвижения НАТО к ее границам, что представляет угрозу миру, международной безопасности и стабильности. Со своей стороны Россия всегда призывала к отмене блокады Гаваны, введенной США более 60 лет назад. Колокольцев подчеркнул, что вместе с народом Кубы и подавляющим большинством членов международного сообщества РФ будет и впредь добиваться скорейшей полной и безусловной отмены блокады.

Глава МВД отметил, что на межправительственном уровне заключены международные акты, которые позволяют в полной мере осуществлять сотрудничество между компетентными органами России и Кубы в правоохранительной сфере.