СМИ: в Чехии в забастовке против экономической политики примет участие 1 млн человек

Она пройдет 27 ноября

ПРАГА, 23 ноября. /ТАСС/. Часовая предупредительная забастовка, которую 27 ноября проведут профсоюзы Чехии, охватит сотни фирм и промышленных предприятий. В ней, согласно данным организаторов, намерены принять участие около 1 млн рабочих и служащих, сообщило Чешское радио.

К забастовке присоединятся сотрудники таких крупнейших чешских промпредприятий, как автомобилестроительный гигант Skoda, металлургические комбинаты Vitkovice Steel и Trinecke zelezarny. В различной степени к ней подключатся более половины начальных и средних школ страны. Символически протесты поддержат работники энергетической сферы и других областей экономики, который из-за специфики производства не могут прервать работу.

Организаторами акции, получившей название "День протестов", выступили Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов (ЧМКП) и Ассоциация независимых профсоюзов (АНП). ЧМКП объединяет 31 профсоюз, членами которых являются примерно 270 тыс. рабочих и служащих республики с населением около 10,5 млн человек. Членскую базу АНП составляют примерно 110 тыс. трудящихся, объединенных в 12 профорганизаций.

В Праге и других чешских городах 27 ноября запланированы профсоюзные митинги. Крупнейший из них должен пройти в столице на Малостранской площади около дворцов Палаты депутатов (нижней палаты парламента) и Сената (верхней палаты).

Профсоюзы проводят акции протеста из-за несогласия с действиями кабмина, которые, как утверждается, ведут к обнищанию трудящихся. Импульсом для выражения недовольства стал разработанный кабмином и вступающий в силу 1 января 2024 года пакет мер по экономии средств госбюджета, предусматривающий, в частности, уменьшение государственного финансирования бюджетной сферы экономики. Кроме того, протесты направлены против пенсионной реформы. Резкую критику профсоюзов вызывают планы увеличить суммы отчислений в пенсионные фонды и повышение пенсионного возраста.