Просветители из более чем 30 стран подали заявки на премию "Знание"

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что их прием продолжается

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Заявки на международный трек премии "Знание" поступили уже из 30 стран, их прием продолжается. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"У нас в этом году впервые международная номинация. Прием заявок продолжается, сегодня уже более 30 стран, причем со всех континентов: США, Латинская Америка, Африка, Юго-Восточная Азия, без исключения все", - сказал он, выступая на заседании почетного жюри просветительской награды "Знание.Премия-2023".