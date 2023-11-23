23 ноября, 08:02,
обновлено 23 ноября, 08:34

Просветители из более чем 30 стран подали заявки на премию "Знание"

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что их прием продолжается

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Заявки на международный трек премии "Знание" поступили уже из 30 стран, их прием продолжается. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"У нас в этом году впервые международная номинация. Прием заявок продолжается, сегодня уже более 30 стран, причем со всех континентов: США, Латинская Америка, Африка, Юго-Восточная Азия, без исключения все", - сказал он, выступая на заседании почетного жюри просветительской награды "Знание.Премия-2023". 

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