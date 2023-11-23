Более 4,5 тыс. девятиклассников в Москве прошли тестирование на востребованные профессии

Заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что более чем 80% участников профориентационных встреч уже выбрали конкретную специальность

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Свыше 4,5 тыс. учеников девятых классов, планирующих поступить в колледжи Москвы, прошли профориентационное тестирование в центре "Моя карьера". Каждый подросток получил индивидуальную рекомендацию по выбору подходящего направления обучения и конкретного учебного заведения, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В настоящее время на рынке труда наблюдается колоссальный спрос на специалистов со средним профессиональным образованием. Квалифицированные кадры нужны во всех отраслях экономики города: от промышленности и строительства до сферы услуг и индустрии гостеприимства. Мы запустили дополнительную программу профориентации для девятиклассников, чтобы познакомить их с широким спектром среднего профессионального образования столицы и возможностями, которые открываются после его окончания. Эта инициатива вызвала большой интерес школьников и их родителей", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба соцкомплекса правительства Москвы.

Она уточнила, что более 4,5 тыс. подростков приняли участие в этом тестировании. "Результаты показывают, что более чем 80% участников профориентационных встреч уже выбрали конкретную специальность и этим летом будут поступать в колледж", - резюмировала заммэра.