23 ноября, 08:16

В Москве началась подготовка к установке памятника Михаилу Ульянову

Скульптурную часть монумента весом 2,7 тыс. кг выполнят из бронзы

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Подготовку к установке памятника народному артисту СССР Михаилу Ульянову между улицами Бахрушина и Татарская начали в Москве. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Москве появится памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову. Памятник будет установлен в парке "Михайловский сад", расположенном между улицами Бахрушина и Татарской. В настоящее время ведутся подготовительные работы для устройства фундамента монумента", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Монумент будет установлен на территории парка "Михайловский сад", у входа со стороны Татарской улицы.

"Скульптурная часть памятника весом 2,7 тыс. кг будет выполнена из бронзы, ее установят на гранитный постамент. Также в рамках проекта предстоит произвести монтаж гранитной скамьи. Общая высота памятника составит 3,6 м, высота фигуры 2,2 м", - уточнили в пресс-службе.

Михаил Ульянов (1927-2007) - советский и российский актер, режиссер, педагог, общественный деятель. Народный артист СССР (1969), лауреат Ленинской премии (1966), Государственной премии СССР (1983), премии президента Российской Федерации (1999) и многих других наград. 

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