Прерванное из-за непогоды движение автобусов запустили от Челябинска до Миасса

Речь идет об участке федеральной трассы М-5 "Урал"

ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Ограничение движения автобусов, которое вводилось в Челябинской области накануне и продлевалось утром на участке федеральной трассы М-5 "Урал" от Челябинска до Миасса, сняли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления дорог "Южный Урал".

"Ограничение по М-5 от Челябинска до Миасса снимается", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что движение автобусов, маршрутных такси, кроме того, грузовиков, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов, ограничили. Причиной стали дождь, снег, сильный ветер, гололед. 23 ноября утром ограничение движения продлевали ориентировочно до 17:00 (15:00 мск).