Премия "Знание" будет принимать заявки от просветителей с 12 лет

Как сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, их прием продолжится до середины января

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Просветительская награда "Знание. Премия - 2023" открыла прием заявок для юных просветителей от 12 до 17 лет. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Мы хотим сегодня объявить прием заявок на номинацию "Юные просветители" от 12 лет до 17 лет. С сегодняшнего дня можно будет подавать заявки. Прием заявок продолжится до середины января", - сказал он, выступая на очном заседании почетного жюри просветительской награды "Знание. Премия - 2023".